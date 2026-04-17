O São Paulo anunciou, no dia 10 de março, a contratação de Roger Machado, de 51 anos, como novo técnico da equipe principal. Ele chegou para substituir Hernán Crespo, com contrato válido até o fim da temporada. Neste início de trabalho, o treinador soma cinco vitórias, um empate e três derrotas, em um desempenho considerado irregular por parte da torcida.

Apesar dos resultados divididos, Roger Machado segue respaldado pela diretoria do clube. Ainda assim, ele vem sendo alvo de críticas, especialmente pelo estilo de jogo apresentado e pelo uso frequente de termos técnicos nas entrevistas coletivas, conhecido popularmente como “tatiquês”. Mesmo com a pressão externa, o clube mantém confiança na evolução do trabalho.

Além das mudanças no time principal, o São Paulo também promoveu uma troca importante nas categorias de base. O técnico Allan Barcellos deixou o comando da equipe sub-20 após demonstrar insatisfação com promessas internas que não teriam sido cumpridas pela diretoria. A saída marca mais um momento de reformulação dentro do clube.

Para o lugar de Allan, o São Paulo acertou a chegada de Júlio Baptista, ex-jogador com passagem marcante pelo futebol europeu e pela própria equipe paulista. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Jorge Nicola.

Plano do São Paulo mira futuro com Júlio Baptista

Segundo apuração do jornalista Jorge Nicola, o São Paulo já tem um plano traçado para Júlio Baptista. A ideia é prepará-lo no comando do sub-20 para, em um futuro próximo, assumir a equipe principal, seguindo um modelo semelhante ao adotado com Filipe Luís no Flamengo.

O retorno de Júlio Baptista ao Brasil acontece após mais de uma década fora do país. Como jogador, sua última passagem foi pelo Cruzeiro, em 2015, antes de encerrar a carreira. Desde então, construiu sua vida na Espanha, onde atuou por clubes como Sevilla e Real Madrid, além de ter formado família no país, com esposa e filhos espanhóis.