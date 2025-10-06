Moradores de 11 municípios brasileiros tiveram direito ao saque de até R$ 6.220 junto à Caixa Econômica Federal. O benefício, no entanto, tem prazo determinado: o pedido deveria ser feito até o dia 5 de outubro de 2025. Após essa data, o direito ao saque será perdido.

A medida é voltada a trabalhadores que vivem em localidades reconhecidas oficialmente em situação de calamidade pública. O recurso faz parte do programa Saque Calamidade do FGTS, criado para auxiliar famílias atingidas por desastres naturais. Os municípios são:

Agudo

Faxinal do Soturno

General Câmara

Itaara

Liberato Salzano

Manoel Viana

Pinheiro Machado (Portaria 2050)

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

São João do Polêsine

Trindade do Sul

Benefício voltado a situações emergenciais

O valor disponível pode ser retirado por quem tiver saldo em contas vinculadas ao FGTS. A quantia máxima é de R$ 6.220 por conta, respeitando o limite disponível de cada trabalhador. O objetivo é garantir suporte financeiro imediato para quem sofreu prejuízos em decorrência de enchentes, deslizamentos, secas ou outras situações emergenciais reconhecidas pela Defesa Civil.

A Caixa reforça que o benefício só pode ser solicitado em cidades oficialmente habilitadas e que estejam incluídas na lista divulgada pela instituição. O pedido deve ser feito individualmente e depende da análise e aprovação dos documentos enviados.

Exceções e regras específicas

Em regra, o saque só pode ser feito novamente após um intervalo mínimo de 12 meses desde a última liberação. No entanto, o Decreto nº 12.016, de 7 de maio de 2024, abriu uma exceção para o Rio Grande do Sul, permitindo novos saques em razão das enchentes que atingiram o estado.