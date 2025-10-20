A Uber Brasil anunciou recentemente que está banindo motoristas parceiros da plataforma por diversas infrações. A empresa divulgou cinco alertas importantes para que os condutores estejam cientes das situações que podem levar à suspensão ou exclusão definitiva da conta.

Entre os principais motivos estão: direção perigosa, uso de veículos não cadastrados, falhas na verificação de identidade, comportamento discriminatório e avaliações negativas recorrentes. A Uber também informou que os motoristas podem solicitar a revisão de qualquer decisão que remova o acesso permanente às contas.

A medida faz parte de uma iniciativa da Uber para garantir mais segurança e qualidade no serviço, tanto para passageiros quanto para os próprios motoristas. Segundo a empresa, o objetivo é manter padrões elevados de conduta e confiabilidade na plataforma, evitando riscos e protegendo a reputação do serviço.

A Uber reforça que os condutores devem manter cadastros atualizados, seguir as regras de trânsito e tratar passageiros com respeito, pois reincidências podem levar ao banimento. A plataforma oferece canais de suporte para esclarecer dúvidas e contestar sanções.

Como se tornar um motorista da Uber?

Verifique os requisitos

Ter idade mínima de 21 anos (varia conforme a cidade).

Possuir CNH com autorização para transporte remunerado de passageiros (no caso de algumas cidades, basta a CNH comum).

Ter veículo próprio que atenda às exigências da Uber (modelo, ano e condições do carro).

Apresentar documentos pessoais e do veículo válidos.

Faça o cadastro na plataforma

Acesse o site ou aplicativo da Uber e cadastre-se como motorista.

Preencha informações pessoais, dados do veículo e faça o upload de documentos.

Passe pela verificação de antecedentes

A Uber realiza checagem de antecedentes criminais e do histórico de trânsito para garantir a segurança de passageiros e motoristas.

Participe do treinamento (quando necessário)

Algumas cidades exigem treinamento ou orientação online sobre boas práticas, uso do aplicativo e atendimento ao cliente.

Ative sua conta e comece a dirigir