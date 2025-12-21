O pagamento do 13º salário é um dos momentos mais aguardados pelos trabalhadores brasileiros, especialmente no fim do ano, quando ajuda a equilibrar as contas e movimenta a economia. Para 2025, uma decisão importante sobre a segunda parcela já foi tomada, definindo prazos, regras e o que os empregados podem esperar em relação ao valor a ser depositado.

De acordo com a definição do governo, a segunda parcela do 13º salário de 2025 deverá ser paga até o dia 19 de dezembro. A antecipação ocorre porque o prazo legal estabelece o pagamento até o dia 20, mas, como a data cairá em um fim de semana, as empresas são obrigadas a realizar o depósito no dia útil anterior.

A segunda parcela corresponde ao valor restante do benefício, já com os descontos obrigatórios, como Imposto de Renda e contribuição ao INSS, quando aplicáveis. Por esse motivo, o montante recebido costuma ser menor do que o da primeira parcela, que é paga sem abatimentos.

A legislação determina que o não cumprimento do prazo pode resultar em multa para o empregador, além de possíveis sanções administrativas. Por isso, os trabalhadores devem ficar atentos às datas e, caso o pagamento não seja realizado dentro do período estabelecido, podem buscar orientação junto ao sindicato da categoria ou ao Ministério do Trabalho e Emprego.

O que muda no valor e quais cuidados o trabalhador deve ter

Por conta dos descontos legais, é comum que a segunda parcela do 13º salário gere dúvidas e até frustração entre os trabalhadores. Imposto de Renda e INSS são aplicados conforme a faixa salarial, o que reduz o valor líquido recebido, diferentemente da primeira parcela, paga de forma integral.

Diante disso, especialistas recomendam planejamento financeiro para evitar surpresas no orçamento de fim de ano. Conferir o contracheque, entender os descontos aplicados e acompanhar os prazos de pagamento são medidas importantes para garantir que o direito seja cumprido corretamente.