A possibilidade de receber o 13º salário do INSS antes do calendário tradicional voltou a gerar expectativa entre aposentados e pensionistas. Essa medida, já adotada em anos anteriores, tem como objetivo principal oferecer alívio financeiro e também estimular a economia, movimentando bilhões de reais.

Como funcionaria o pagamento

Caso a antecipação seja confirmada, o valor seria dividido em duas parcelas. A primeira parcela poderia cair na conta entre o final de abril e o início de maio, e a segunda entre o final de maio e o início de junho.

Para quem recebe o salário mínimo, o pagamento inicial corresponderia a metade do benefício, sem descontos. O restante seria depositado na segunda parcela, considerando eventuais descontos obrigatórios.

Para organizar os depósitos, o INSS utilizaria o número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário, garantindo que o pagamento seja escalonado.

Quem receberia o 13º antecipado

O abono anual é destinado a segurados que recebem benefícios como:

Aposentadoria

Pensão por morte

Auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão

É importante destacar que quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não é contemplado, conforme a legislação.

Por que essa medida importa

Além de representar um suporte financeiro aos beneficiários, a antecipação do 13º tem efeito positivo na economia, pois aumenta o poder de compra e ajuda a movimentar setores como comércio, serviços e pequenas empresas.

A decisão final ainda depende de análise do governo e de decreto presidencial, que definirá o calendário oficial caso a antecipação seja autorizada. Enquanto isso, os segurados devem acompanhar os anúncios oficiais para se programar.