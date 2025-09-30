Quem acredita na força das energias encontra, em rituais simples, uma maneira de renovar a fé e buscar prosperidade. A sensitiva e astróloga Márcia Fernandes, conhecida pelo público como Márcia Sensitiva, compartilhou em suas redes sociais um preparo que, segundo ela, ajuda a atrair dinheiro.

O banho indicado utiliza elementos naturais fáceis de encontrar. A receita inclui quatro pedaços de canela, quatro rodelas de gengibre e três ramos de alecrim. Os ingredientes devem ser fervidos em água, que precisa ser deixada esfriar até atingir temperatura morna ou fria.

Após esse processo, a mistura deve ser amassada com as mãos e coada. O líquido é usado no banho, despejado do pescoço para baixo, sempre ao final da higienização. A recomendação é não enxaguar e dormir com o preparo no corpo, potencializando, segundo Márcia, os efeitos energéticos.

Cuidados com o banho de sal grosso

Além de explicar como funciona o banho de prosperidade, Márcia também falou sobre outro hábito bastante conhecido: o banho de sal grosso. Em entrevista ao podcast apresentado por Rafael Uccman e Lucas Guedez, a sensitiva alertou para os riscos de excessos.

De acordo com ela, esse tipo de limpeza energética deve ser feito, no máximo, uma vez por semana. Quando usado em excesso, pode enfraquecer a aura da pessoa. “Se repetir várias vezes, além de remover as energias negativas, também pode eliminar o que você tem de bom”, afirmou.

Complemento com ervas

Para equilibrar os efeitos, a indicação é combinar o sal grosso com ervas que tragam renovação. Plantas como alfazema, capim-limão e canela são algumas das opções sugeridas. Ao preparar esses banhos, a sensitiva reforça a importância de colocar intenção nas palavras e pensamentos, pedindo que as ervas tragam cura e vitalidade.

Assim, os rituais apresentados não se limitam ao ato físico, mas também ao simbolismo da fé e da conexão espiritual.