Com a transição do verão para o outono, o cuidado com árvores frutíferas ganha ainda mais importância. Março marca um período estratégico para a poda de algumas espécies, já que a redução gradual das temperaturas interfere diretamente no ritmo metabólico das plantas. Quando feita no momento correto, a intervenção ajuda a preservar a saúde do pomar e contribui para colheitas mais produtivas ao longo do ano.

Outono favorece podas mais eficientes

A chegada do outono provoca uma desaceleração natural no desenvolvimento de diversas frutíferas. Esse comportamento permite que a planta tolere melhor os cortes, evitando perdas desnecessárias de energia. Em quintais urbanos ou pequenos pomares, a poda realizada agora ajuda a eliminar galhos comprometidos e direciona os nutrientes para brotações mais vigorosas.

Além disso, a prática melhora a circulação de ar e a entrada de luz, fatores essenciais para o controle de pragas e doenças.

Figueira exige retirada de galhos comprometidos

A figueira está entre as espécies que mais se beneficiam da poda em março. Nesse período, a planta entra em um estágio de repouso parcial, o que facilita a remoção de galhos secos, fracos ou que crescem de forma desordenada. A limpeza da copa contribui para reduzir focos de pragas e favorece um desenvolvimento mais equilibrado nos meses seguintes.

Com menos ramos improdutivos, a figueira concentra forças na emissão de novos brotos quando o clima volta a aquecer.

Goiabeira responde bem à poda de produção

No caso da goiabeira, o final do verão é indicado para estimular novas ramificações. A poda feita em março consiste na redução dos ramos que já produziram frutos, incentivando o surgimento de brotos mais jovens e produtivos. Cortes feitos em inclinação ajudam a evitar o acúmulo de água e diminuem o risco de apodrecimento.

Pessegueira precisa de organização após a colheita

A pessegueira também entra no calendário de março com a poda de limpeza. A retirada de galhos doentes ou mal posicionados evita o gasto de energia durante o inverno e fortalece a estrutura da árvore. Esse cuidado favorece a formação de gemas florais mais resistentes para a próxima safra.

Cuidados essenciais durante a poda

Para preservar o pomar, é fundamental utilizar ferramentas afiadas e higienizadas. Em cortes maiores, o uso de selante ajuda na cicatrização e protege a planta contra agentes externos. Com atenção e técnica, a poda de março se torna um investimento direto na saúde e produtividade das frutíferas.