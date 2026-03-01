Na maioria das vezes, os sonhos surgem de forma involuntária, principalmente durante a fase REM (Rapid Eye Movement) do sono, e trazem à tona cenários e situações que, geralmente, não podem ser controlados.

Entretanto, existe um fenômeno cientificamente conhecido como “sonho lúcido”, que permite que as pessoas ganhem consciência enquanto o sonho ocorre e, desta forma, assumam o controle, sendo capazes de alterar tudo o que estão presenciando.

E embora a experiência possa ocorrer de forma natural e espontânea, especialistas destacam que é possível se tornar um sonhador lúcido com a ajuda de algumas técnicas que auxiliam no “despertar onírico”. São elas:

Testes de realidade: durante o dia, comece a se questionar se está sonhando. Com o tempo, a pergunta se tornará um hábito até mesmo no momento de descanso, e servirá como um gatilho para despertar no sonho;

Indução mnemônica (MILD): antes de dormir, repita a seguinte frase: “Na próxima vez que eu sonhar, quero lembrar que estou sonhando”. Com isso, será possível implantar um tipo de lembrança que se manterá vívida até nos sonhos;

Diário de sonhos: ao acordar, anote tudo o que foi sonhado para que a memória se fortifique e padrões passem a ser reconhecidos, facilitando a identificação dos sonhos.

Os riscos de controlar os sonhos

Especialistas destacam que sonhos lúcidos podem trazer diversos benefícios, servindo tanto para aperfeiçoar habilidades e aumentar a criatividade quanto para aliviar pesadelos e auxiliar no tratamento de fobias.

Apesar disso, o fenômeno não está isento de riscos, uma vez que a indução frequente desse tipo de sonho pode acarretar as seguintes consequências: