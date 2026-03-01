Na maioria das vezes, os sonhos surgem de forma involuntária, principalmente durante a fase REM (Rapid Eye Movement) do sono, e trazem à tona cenários e situações que, geralmente, não podem ser controlados.
Entretanto, existe um fenômeno cientificamente conhecido como “sonho lúcido”, que permite que as pessoas ganhem consciência enquanto o sonho ocorre e, desta forma, assumam o controle, sendo capazes de alterar tudo o que estão presenciando.
E embora a experiência possa ocorrer de forma natural e espontânea, especialistas destacam que é possível se tornar um sonhador lúcido com a ajuda de algumas técnicas que auxiliam no “despertar onírico”. São elas:
Testes de realidade: durante o dia, comece a se questionar se está sonhando. Com o tempo, a pergunta se tornará um hábito até mesmo no momento de descanso, e servirá como um gatilho para despertar no sonho;
Indução mnemônica (MILD): antes de dormir, repita a seguinte frase: “Na próxima vez que eu sonhar, quero lembrar que estou sonhando”. Com isso, será possível implantar um tipo de lembrança que se manterá vívida até nos sonhos;
Diário de sonhos: ao acordar, anote tudo o que foi sonhado para que a memória se fortifique e padrões passem a ser reconhecidos, facilitando a identificação dos sonhos.
Os riscos de controlar os sonhos
Especialistas destacam que sonhos lúcidos podem trazer diversos benefícios, servindo tanto para aperfeiçoar habilidades e aumentar a criatividade quanto para aliviar pesadelos e auxiliar no tratamento de fobias.
Apesar disso, o fenômeno não está isento de riscos, uma vez que a indução frequente desse tipo de sonho pode acarretar as seguintes consequências:
- Sono fragmentado, levando ao cansaço diurno, estresse e problemas à longo prazo (como doenças cardiovasculares);
- Confusão mental, dificultando a distinção entre realidade e sonho;
- Paralisia do sono, aumentando as chances de ocorrência da condição;
- Prejuízos à saúde mental e emocional, principalmente no caso de sonhos muito intensos.
Deixe um comentário