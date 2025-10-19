Os tempos em que era possível comprar um carro zero quilômetro por menos de R$ 50 mil ficaram para trás. Hoje, quem busca um modelo básico precisa desembolsar, no mínimo, R$ 78.690 — valor do automóvel mais barato do país em 2025. A escassez dos chamados “carros de entrada” reflete as mudanças no comportamento do consumidor e o aumento dos custos de produção no setor automotivo.

Enquanto os modelos simples perdem espaço, cresce o interesse por veículos mais equipados, com conectividade, segurança ampliada e conforto acima do essencial. Ainda assim, alguns hatches compactos seguem resistindo como opções mais acessíveis no mercado nacional.

Top 5 dos carros mais baratos do Brasil em 2025

Em quinto lugar aparece o Peugeot 208, que parte de R$ 91.990 na versão Active. Produzido na Argentina, o modelo vem com motor 1.0 Firefly de 75 cv e câmbio manual de cinco marchas. Na configuração topo de linha GT, com propulsor 1.0 turbo de 130 cv, o preço chega a R$ 128.990.

Logo acima está o Fiat Argo, também com preço inicial de R$ 91.990. Equipado com motor 1.0 Firefly, o hatch pode ultrapassar os R$ 107 mil na versão Trekking CVT, que ganhou faróis de LED e câmbio automático.

O terceiro lugar fica com o Citroën C3, que custa a partir de R$ 81.400 na versão Live. A topo de linha, You, vem com motor 1.0 turbo e transmissão CVT, alcançando R$ 105.400.

Na vice-liderança está o Fiat Mobi, fabricado em Betim (MG). O carro parte de R$ 79.060 na versão Like, com motor 1.0 Firefly de 75 cv.

O mais barato do país é o Renault Kwid, vendido a partir de R$ 78.690 na configuração Zen. Todas as versões usam motor 1.0 flex de 71 cv e câmbio manual de cinco marchas.

Um novo perfil do mercado

Com a saída de modelos ainda mais acessíveis, os carros populares deram lugar a compactos mais completos. O consumidor brasileiro, mesmo gastando mais, busca tecnologia, eficiência e segurança — fatores que vêm redefinindo o conceito de “carro básico” no país.