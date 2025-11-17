Se você está pensando em adquirir um carro automático sem gastar muito, este texto é para você. No Brasil, a popularidade dos veículos automáticos vem crescendo, e felizmente há boas opções acessíveis para quem quer fugir do câmbio manual. Aqui, vamos apresentar os 5 carros automáticos mais baratos disponíveis atualmente no mercado brasileiro.

Na quinta posição está o Peugeot 208. Um nível acima da versão de entrada do hatch (a Style), a configuração Active sai por R$ 109.490 e é equipada com motor Flex Turbo 200, que entrega 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. O câmbio é automático do tipo CVT, com sete marchas simuladas.

Na quarta posição está o Volkswagen Polo, atualmente o carro de passeio mais vendido do país. Na versão Sense, tabelada em R$ 108.490, o hatch traz motor 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta, capaz de entregar 109 cv com gasolina e 116 cv com etanol. O torque permanece em 16,8 kgfm independentemente do combustível.

O Fiat Argo abre o pódio entre os carros automáticos mais baratos do país. Na versão Drive, vendido por R$ 106.980, o modelo traz câmbio automático CVT com sete marchas simuladas e motor 1.3 Firefly, que entrega 107 cv de potência e 13,7 kgfm de torque. No consumo, registra 9 km/l na cidade e 10,3 km/l na estrada com etanol; já com gasolina, alcança 12,8 km/l na cidade e 14,3 km/l na rodovia.

Custando R$ 103.990, o Citroën C3 na versão You garante a segunda colocação no ranking. Essa é a configuração mais completa do hatch compacto — e a única com câmbio automático — equipada com motor 1.0 turbo flex da família GSE, que entrega até 130 cv e 20,4 kgfm, além da transmissão CVT com sete marchas simuladas.

No topo do ranking está o único modelo elétrico da lista: o Renault Kwid E-Tech, que conquista a medalha de ouro. Com preço sugerido de R$ 99.990, ele fica abaixo da faixa dos seis dígitos por apenas R$ 10. A versão elétrica do carro mais barato do país conta com um motor que entrega 65 cv de potência e 11,5 kgfm de torque, além de autonomia de 265 km.