O setor automotivo segue aquecido neste mês de abril, uma vez que os índices de vendas de veículos, nos mais variados segmentos, continuam em alta, confirmando a constância das compras no período.

É importante ressaltar que, embora praticamente todos os segmentos tenham apresentado desempenho satisfatório, os hatchbacks compactos continuaram registrando resultados mais expressivos, sobretudo em razão de seus preços acessíveis e versatilidade.

E de acordo com dados divulgados pelo portal Car.Blog.Com, até as últimas semanas de abril, estes foram os 5 modelos que apresentaram os índices de vendas mais relevantes do setor:

Fiat Argo

Total de unidades comercializadas: 4.906

Reconhecido por seu design charmoso, bom espaço interno e consumo eficiente, o carro da Fiat conseguiu conquistar a liderança do mercado em abril, mesmo após registrar uma queda de 15,4% nas vendas em relação a março.

VW Polo

Total de unidades comercializadas: 4.885

Mesmo tendo sofrido uma queda de 36,9% em comparação ao mês anterior, o Polo conseguiu se manter na segunda posição, tendo como seus atributos o conhecido potencial de sua versão de entrada e condições comerciais favoráveis, fornecidas por campanhas agressivas.

Hyundai Creta

Total de unidades comercializadas: 4.670

Extremamente popular entre os consumidores brasileiros, o SUV compacto da Hyundai, que segue chamando atenção por seu amplo espaço interno e foco em tecnologia e segurança, conseguiu repetir os números de março e, com isso, permanecer na terceira posição.

VW T-Cross

Total de unidades comercializadas: 4.643

Famoso por seu alto desempenho e baixo consumo, o SUV compacto da Volkswagen sofreu queda de 13% frente ao mês anterior. Contudo, apesar disso, seu número de vendas ainda assim foi suficiente para mantê-lo na quarta posição em abril.

Hyundai HB20

Total de unidades comercializadas: 4.372

Fatores como sua reputação de mercado, condições comerciais atrativas e atualização nos equipamentos ajudaram o carro compacto da Hyundai a se manter no ranking dos mais vendidos em abril, mesmo diante de uma retração de 19% no número de vendas.