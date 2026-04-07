Os carros populares continuam sendo a principal porta de entrada para quem deseja comprar um veículo zero-quilômetro no Brasil. Em 2026, mesmo com a alta nos preços, ainda é possível encontrar modelos mais acessíveis, com foco em economia, manutenção simples e uso urbano — características que mantêm os hatches compactos no topo das listas.

Na liderança entre os mais baratos está o Citroën C3, que se consolidou como o carro zero mais acessível do país, com preços a partir de cerca de R$ 77 mil. Logo atrás aparecem modelos já conhecidos do consumidor brasileiro, como o Renault Kwid e o Fiat Mobi, que seguem disputando as primeiras posições com propostas voltadas à economia de combustível e baixo custo de manutenção.

Outros modelos que completam o grupo dos cinco mais baratos incluem o Peugeot 208 e o Hyundai HB20, que, apesar de mais equipados, ainda aparecem entre os veículos de entrada. Esses carros trazem melhorias em segurança e tecnologia, mas já começam a encostar na faixa dos R$ 90 mil, mostrando como o conceito de “carro popular” mudou nos últimos anos.

Mesmo modelos tradicionais como o Chevrolet Onix, que já lideraram vendas no país, hoje aparecem apenas nas posições seguintes do ranking, com versões básicas ultrapassando os R$ 100 mil. Isso evidencia uma mudança no mercado, em que até os carros mais simples passaram a incorporar mais tecnologia — e, consequentemente, preços mais elevados.

Alta nos preços muda perfil dos carros de entrada no Brasil

O aumento constante nos preços dos veículos no Brasil tem transformado o conceito de carro popular. Modelos que antes eram considerados básicos agora chegam ao mercado com mais itens de série, como direção elétrica, central multimídia e sistemas de segurança, o que eleva o valor final, mas também melhora a experiência do motorista.

Diante desse cenário, o consumidor passou a ser mais estratégico na hora da compra. Além do preço inicial, fatores como consumo de combustível, custo de manutenção e valor do seguro ganharam ainda mais importância, tornando a escolha do carro popular uma decisão cada vez mais planejada e criteriosa.