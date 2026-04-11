Antes de ganhar destaque nacional e mundial, o presidente Lula levava uma vida simples, como muitos brasileiros. Ao longo dos anos, os carros que já pertenceram à Lula acompanharam essa trajetória, começando com modelos populares e chegando a veículos mais modernos. Veja abaixo uma lista de carros que o atual presidente já teve, segundo o site Autoesporte.

VW Fusca

O Fusca foi um dos carros mais acessíveis do Brasil por décadas e também fez parte da vida de Lula. Conhecido pela mecânica simples e alta durabilidade, ele geralmente vinha com motor de cerca de 1300 cilindradas. Era fácil de consertar e econômico para a época, sendo ideal para quem precisava de um carro confiável no dia a dia.

Fiat 147

O Fiat 147 marcou época por ser um dos primeiros carros modernos fabricados no Brasil. Compacto e com bom espaço interno, ele tinha motor dianteiro transversal, algo inovador naquela época. Além disso, ganhou destaque por versões econômicas e até movidas a álcool, algo pioneiro no país.

Chevrolet Omega

Já em uma fase mais avançada da vida, Lula teve um Chevrolet Omega, um sedã grande e sofisticado. Esse carro se destacava pelo motor potente, podendo chegar a versões com mais de 290 cavalos. Também oferecia bom espaço interno e mais recursos, sendo bem diferente dos modelos populares do início.

Ford Ranger

A Ford Ranger é uma picape com motor diesel forte, geralmente acima de 200 cavalos. Ela oferece alta capacidade de carga e bom desempenho em diferentes tipos de terreno.

Ford F-100

A Ford F-100 é um modelo clássico entre as picapes antigas, e foi produzida no Brasil por décadas. O veículo tinha motor de 84 cavalos, câmbio manual e estrutura robusta. Muito usada no campo e em serviços mais pesados, ficou conhecida pela durabilidade e facilidade de manutenção.