O oceano é um universo cheio de mistérios, e entre suas profundezas habitam criaturas que parecem saídas de filmes de ficção científica. Algumas delas impressionam não apenas pela aparência estranha, mas também pelos comportamentos inesperados e até assustadores. Neste texto, vamos conhecer cinco criaturas marinhas bizarras e assustadoras.

Velejadores-do-vento (Velella velella)

Esses pequenos organismos vivem na superfície do oceano e são, na verdade, colônias de minúsculos seres trabalhando juntos. Com uma vela em forma de “S”, eles se movimentam impulsionados pelo vento, enquanto tentáculos capturam pequenas presas. Apesar de inofensivos, sua aparência gelatinosa e azulada pode ser bem estranha, e frequentemente acabam encalhando em praias.

Peixe-pescador (Lophiiformes)

O peixe-pescador é famoso por seu aparelho bioluminescente em forma de “iscas” que usa para atrair presas nas profundezas escuras do oceano. Com boca enorme e dentes afiados, ele pode engolir presas do mesmo tamanho que seu corpo, o que o torna uma criatura tanto fascinante quanto assustadora.

Água-viva-caixa (Chironex fleckeri)

Considerada uma das criaturas mais venenosas do planeta, a água-viva-caixa possui tentáculos longos capazes de causar paralisia e até morte em poucos minutos. Sua aparência quase transparente esconde um dos sistemas de defesa mais letais dos oceanos.

Lula-vampira-do-inferno (Vampyroteuthis infernalis)

Apesar do nome assustador, essa lula vive em águas profundas e escuras, com tentáculos finos e coloração escura. Ela sobrevive em condições extremas de pressão e baixa oxigenação, usando filamentos para capturar pequenos organismos, parecendo saída de um cenário de terror submarino.

Peixe-pedra (Synanceia)

O peixe-pedra é mestre da camuflagem e se parece com uma rocha coberta de corais. Por trás de sua aparência inofensiva, esconde espinhos venenosos capazes de causar dor intensa e até complicações graves. É considerado um dos peixes mais perigosos do oceano.