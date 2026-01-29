A paisagem coberta de branco continua sendo um dos maiores atrativos turísticos para diversos viajantes. Seja para praticar esportes ou simplesmente viver o clima frio, viajar para destinos com neve está cada vez mais acessível. Com opções na América, Europa e Ásia, há lugares que atendem desde viajantes aventureiros até aqueles que preferem tranquilidade.

Bariloche, Argentina

Bariloche é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros quando o assunto é neve. Localizada na Patagônia argentina, a cidade oferece paisagens deslumbrantes e boa infraestrutura turística. No inverno, o Cerro Catedral se torna o principal ponto de visita, reunindo pistas de esqui e diversas atividades. Além disso, a combinação entre lagos, montanhas e chocolates artesanais transforma Bariloche em um clássico do turismo de inverno.

Zermatt, Suíça

Aos pés do Matterhorn, uma das montanhas mais famosas do mundo, está localizado Zermatt. O vilarejo alpino se destaca por não permitir carros, o que contribui para um ambiente mais preservado. É um destino voltado principalmente para quem busca esqui de alto nível, caminhadas pela neve e os restaurantes refinados.

Whistler, Canadá

Considerado um dos maiores resorts de esqui da América do Norte e com pistas para todos os níveis de habilidade, Whistler fica a duas horas de Vancouver. A vila de pedestres reúne, restaurantes, bares e lojar, tornando o local mais vibrante.

Aspen, Estados Unidos

Aspen é conhecido pelo luxo e por atrair celebridades. Suas quatro montanhas de esqui oferecem experiências para praticantes de todos os níveis. A cidade, localizada no estado do Colorado, abriga quatro montanhas de esqui e uma intensa programação cultural, com galerias de arte e eventos.

Kyoto, Japão: neve e contemplação

Diferente dos destinos tradicionais de esqui, Kyoto oferece uma experiência mais tranquila. No inverno, a neve cobre templos, jardins e santuários históricos, criando um ambiente silencioso e mágico.

Com planejamento e escolha adequada, ver a neve de perto pode deixar de ser apenas um sonho e se transformar em uma experiência inesquecível.