Embora Game of Thrones tenha revolucionado o gênero e marcado uma geração, há produções que desenvolvem universos igualmente grandiosos, priorizando emoção e profundidade narrativa. Algumas delas conseguem equilibrar mitologia, construção de mundo e sensibilidade humana, criando experiências tão envolventes quanto a saga de Westeros, mas por caminhos muito distintos.

Os Anéis de Poder: onde tudo começou

Ambientada milhares de anos antes dos acontecimentos de O Senhor dos Anéis, a série acompanha uma Terra-média ainda em formação. O enredo segue Galadriel em uma perseguição incansável pelos vestígios do mal que ameaça retornar, enquanto reinos se expandem e alianças improváveis nascem. Elfos, homens, anões e criaturas ancestrais dividem espaço em uma narrativa que abraça séculos de história. Diferente do ritmo acelerado e sangrento de Game of Thrones, Os Anéis de Poder aposta na construção paciente do tempo, no peso dos mitos e na emoção que nasce da espera.

Percy Jackson e os Olimpianos: heróis em crescimento

Aqui acompanhamos Percy, um adolescente que descobre fazer parte do mundo dos deuses gregos. Arrastado para batalhas épicas e profecias perigosas, ele encontra no Acampamento Meio-Sangue aliados tão imperfeitos quanto ele. A série equilibra aventura, humor e amadurecimento, mostrando que heroísmo também envolve falhar e recomeçar. Enquanto Game of Thrones mergulha em jogos de poder mortais, Percy Jackson valoriza trajetórias pessoais e descobertas internas.

The Witcher: ética no fio da espada

A produção segue Geralt de Rívia, um caçador de monstros que enfrenta não apenas criaturas lendárias, mas preconceitos e dilemas morais. Ao lado de Yennefer e Ciri, cujas histórias se cruzam de forma inevitável, The Witcher explora destino, escolhas e humanidade em meio ao caos mágico.

A Roda do Tempo e Fronteiras do Universo: mundos vastos e emocionais

Em A Roda do Tempo, cinco jovens deixam um vilarejo isolado ao descobrirem que um deles pode mudar o curso da história. Já Fronteiras do Universo acompanha Lyra em uma jornada que atravessa dimensões e enfrenta estruturas de poder com coragem e sensibilidade. Ambas mostram que fantasia também é terreno para questionar o mundo real.

