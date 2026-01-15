O mercado cinematográfico nacional registrou seu primeiro grande êxito de público em 2026. O longa-metragem A Empregada, uma obra de suspense protagonizada pela atriz Sydney Sweeney, alcançou a expressiva marca de um milhão de espectadores em solo brasileiro. Com esse desempenho, o título assume o posto de primeira produção a atingir tal volume de ingressos vendidos no ano, consolidando o interesse do público local pelo gênero de mistério psicológico.

Continuidade garantida após sucesso global

Diante da excelente recepção nas salas de exibição, a Paris Filmes, que gerencia a distribuição da obra no Brasil, confirmou que uma sequência já está assegurada. O próximo capítulo da saga receberá o título de O Segredo da Empregada. O anúncio oficial ocorre após o filme arrecadar cerca de 133 milhões de dólares em apenas duas semanas de circulação internacional. Segundo informações divulgadas pela Variety, a Lionsgate já trabalha no desenvolvimento do novo projeto há alguns meses e pretende iniciar as gravações ainda no decorrer deste ano.

Tensão e mistérios em família

A narrativa é fundamentada no universo literário de Freida McFadden, autora de uma trilogia que se tornou um verdadeiro sucesso de vendas mundial. Na história, Sydney Sweeney interpreta Millie, uma mulher que busca reconstruir sua vida ao aceitar um emprego doméstico na suntuosa residência de Nina e Andrew, personagens de Amanda Seyfried e Brandon Sklenar. O que começa como uma chance de prosperidade financeira logo se transforma em um jogo perigoso, onde os segredos ocultos pelos patrões revelam-se muito mais aterrorizantes do que qualquer coisa que a protagonista tenha enfrentado anteriormente.

Direção e roteiro de peso

A transposição das páginas para o cinema contou com a visão do diretor Paul Feig e a adaptação do texto assinada por Rebecca Sonnenshine. A equipe conseguiu traduzir para a linguagem cinematográfica a atmosfera claustrofóbica e as reviravoltas que fizeram do livro um fenômeno. Para os cinéfilos que ainda não assistiram ao suspense, a produção continua em cartaz nos cinemas de todo o país, oferecendo uma prévia do que esperar para a futura sequência já confirmada.