O avanço das chuvas no litoral paulista levou à interrupção das aulas na rede municipal de Peruíbe nesta segunda-feira (23). A decisão foi anunciada pela prefeitura nas redes sociais e ocorre em meio a um cenário de emergência provocado pelo alto volume de água acumulado nos últimos dias.

Mais de 100 moradores ficaram desabrigados no município. Um abrigo foi montado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Fernando Nepomuceno Filho para receber parte das famílias atingidas. Ao mesmo tempo, a Defesa Civil do Estado de São Paulo instalou um Gabinete de Crise para acompanhar a situação.

Acumulados elevados e áreas afetadas

Entre a manhã de domingo (22) e a manhã de segunda-feira (23), Peruíbe registrou o maior índice de chuva no estado, com 185 milímetros, conforme dados da Defesa Civil Estadual.

Outros municípios da Baixada Santista também aparecem entre os mais atingidos: Bertioga somou 172 mm; Ubatuba, 157 mm; Itanhaém, 152 mm; Praia Grande, 148 mm; e Guarujá, 131 mm.

De acordo com a prefeitura, o volume acumulado entre sábado e segunda-feira chegou a 381 mm na região do Guaraú e 289 mm na área central da cidade. Diante do cenário, a administração municipal iniciou protocolo de gerenciamento de crise. O prefeito Felipe Bernardo e a equipe técnica trabalham na elaboração de medidas para reduzir os danos.

Resgates e orientação à população

Segundo a prefeitura, 80 pessoas já foram resgatadas e estão sendo assistidas pela Defesa Civil. Cerca de 59 permanecem no abrigo municipal. Ao todo, 130 moradores estão desalojados. Desse grupo, 100 são do Jardim das Flores e 30 da Vila Erminda. Eles estão temporariamente na casa de parentes.

Em nota, o município pediu que pais, responsáveis e estudantes evitem áreas alagadas, enxurradas e locais com risco de deslizamento. A recomendação é priorizar a segurança. A administração também orienta que moradores em situação de vulnerabilidade acionem o telefone 199.