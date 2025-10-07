O técnico Abel Ferreira recebeu uma notícia inesperada no Palmeiras: o atacante Ramón Sosa, destaque recente do time, foi afastado das atividades por tempo indeterminado devido a uma lesão muscular. A informação pegou a comissão técnica de surpresa e gerou preocupação na Academia de Futebol, já que o jogador vinha sendo peça importante na reta final da temporada.

Lesão e desconvocação da seleção paraguaia

Sosa, que brilhou ao marcar o gol da virada na vitória sobre o São Paulo, sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda durante a comemoração. Exames realizados no domingo (6) confirmaram um edema muscular, o que levou à sua desconvocação dos amistosos da Seleção Paraguaia.

O atacante já iniciou o tratamento nas dependências do clube e, por enquanto, não há previsão de retorno aos gramados. A expectativa é que ele esteja recuperado a tempo de disputar a semifinal da Copa Libertadores, compromisso considerado decisivo para o Verdão.

Desfalques aumentam em semana de Data Fifa

Com a lesão de Sosa, o número de ausências no elenco alviverde cresce. Além do atacante, o Palmeiras perderá cinco jogadores convocados por suas seleções durante a Data Fifa: Gómez, Aníbal Moreno, Flaco López, Emi Martínez e Facundo Torres. As convocações envolvem as seleções de Paraguai, Argentina e Uruguai, o que limita as opções de Abel Ferreira para os próximos compromissos do Brasileirão.

A ausência de Sosa representa um desafio extra para o técnico Abel Ferreira, que precisará reorganizar o ataque em um momento decisivo da temporada.