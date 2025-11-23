Procedimentos estéticos em animais de estimação, muito comuns décadas atrás, estão oficialmente proibidos no Brasil. Entre eles está a caudectomia, prática que consiste em cortar ou reduzir a cauda de cães. A medida faz parte de uma série de resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), que desde 2013 veda intervenções cirúrgicas sem finalidade terapêutica. O objetivo é proteger o bem-estar dos animais e evitar mutilações desnecessárias.

O que é a caudectomia e por que deixou de ser permitida

Durante muito tempo, alterações físicas realizadas por motivos estéticos eram encaradas como naturais por tutores que buscavam adequar seus pets a padrões associados a determinadas raças, como rabos curtos ou orelhas levantadas. Com o avanço das discussões sobre bem-estar animal, a caudectomia passou a ser vista como uma intervenção agressiva e sem qualquer ganho de saúde.

A Resolução nº 877, publicada pelo CFMV, incluiu a caudectomia na lista de cirurgias proibidas quando aplicadas exclusivamente por estética. O procedimento só é autorizado em situações específicas, como traumas, doenças ou recomendação clínica que vise aliviar dor ou evitar complicações de saúde.

Prejuízos físicos e comportamentais

O rabo desempenha funções essenciais para os cães, incluindo comunicação e equilíbrio. A remoção parcial ou total pode afetar o comportamento do animal, gerar dificuldades de locomoção e provocar alterações significativas na socialização. Há ainda riscos associados ao procedimento, como infecções, dores crônicas e lesões na coluna.

Para veterinários e especialistas em comportamento animal, submeter o pet a uma cirurgia desse tipo apenas por aparência é considerado um ato de maus-tratos.

Outras cirurgias estéticas também são vetadas

Além da caudectomia, procedimentos como corte de orelhas (conchectomia), remoção de garras (onicectomia) e retirada das cordas vocais (cordectomia) também são proibidos. Até práticas não cirúrgicas, como tatuagens em pets, são repudiadas dentro da mesma lógica de respeito ao bem-estar.

Cuidados estéticos permitidos e recomendados

Alternativas seguras e benéficas são bem-vindas, desde que orientadas por um médico-veterinário. Banho, tosa adequada a cada raça, higienização bucal e corte de unhas fazem parte de uma rotina saudável e podem contribuir para a qualidade de vida do animal sem causar dor ou mutilação.

A recomendação dos especialistas é clara: estética nunca deve estar acima da saúde e do conforto do pet.