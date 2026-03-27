Muitos brasileiros poderão comprar medicamentos em outros lugares além da farmácia. Uma nova lei agora permite que supermercados vendam medicamentos, mas essa novidade vem acompanhada de regras que buscam manter a segurança e a qualidade no atendimento.

Segundo informações do g1, esses espaços precisam seguir padrões semelhantes aos de drogarias: separação do setor de alimentos, controle sanitário rigoroso e presença constante de um farmacêutico para garantir que o consumidor não compre medicamentos como se fossem produtos de prateleira comum.

Controle e orientação profissional

Um ponto crucial da mudança é a obrigatoriedade de um farmacêutico presente durante todo o horário de funcionamento para orientar os clientes sobre o uso correto de cada medicamento e garantir que receitas sejam conferidas adequadamente, especialmente para remédios controlados.

A lei mantém a exigência de retenção de receitas e entrega lacrada quando necessário, preservando a rastreabilidade e o controle dos medicamentos.

Modelos de operação flexíveis nessas farmácias

A administração dessas farmácias pode ficar a cargo do próprio supermercado ou ser terceirizada para redes já licenciadas, o que abre espaço para parcerias e maior variedade de medicamentos disponíveis.

Impacto para o consumidor e estabelecimentos

Ao mesmo tempo em que essa mudança traz mais praticidade, pois agora clientes podem comprar remédios enquanto fazem as compras do dia a dia, também representa que os supermercados deverão adotar novos cuidados e ter maior atenção profissional.