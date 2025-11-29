A possibilidade de aposentados e pessoas idosas ficarem livres do pagamento do IPVA a partir de 2026 vem ganhando força em diferentes regiões do país. O tema já está na pauta de secretarias da Fazenda e desperta grande interesse entre motoristas que buscam entender quem realmente terá acesso ao benefício. A ampliação da isenção gera dúvidas porque muitos acreditam que a idade, sozinha, garantirá o direito, o que não corresponde à realidade atual.

Regras variam conforme o estado

Ao contrário de outros impostos que seguem parâmetros nacionais, a concessão do IPVA isento depende exclusivamente das normas estaduais. Cada governo define critérios específicos, o que exige consulta direta às legislações locais. Essa falta de padronização cria dúvidas entre os contribuintes e torna o processo de solicitação mais complexo.

Grande parte dos estados condiciona a isenção à existência de limitações de saúde que reduzam a mobilidade. Nesses casos, o pedido só avança quando o idoso apresenta laudo médico atualizado comprovando deficiência física, visual, mental ou sensorial. A avaliação clínica é tratada como etapa essencial e determina a aprovação ou não do benefício.

Exigências adicionais e comprovação financeira

Além das condições de saúde, outra exigência frequente é que o beneficiário possua apenas um veículo registrado no próprio nome. Há ainda estados que incluem critérios econômicos, pedindo cadastro no CadÚnico para comprovar baixa renda. Em algumas situações, documentos que detalham a composição familiar e gastos regulares também são solicitados.

Como funciona o processo e prazos

O laudo médico deve ser emitido em unidades públicas ou clínicas autorizadas, analisando doenças degenerativas, sequelas neurológicas ou limitações permanentes. A legislação também determina que o veículo seja utilizado prioritariamente pelo idoso, mas permite que terceiros conduzam o automóvel quando há autorização formal.

O procedimento de solicitação varia entre atendimento digital e presencial, exigindo RG, CPF, comprovante de residência, CRLV e demais documentos conforme o caso. Outro ponto importante é o prazo: para ter direito à isenção em 2026, muitos estados orientam que o pedido seja feito antes do início da cobrança do imposto.

A recomendação é organizar a documentação com antecedência e acompanhar o calendário oficial. Caso o prazo seja perdido, o IPVA volta a ser cobrado e a isenção só passa a valer no ano seguinte.