Em um momento em que muitos países discutem o aumento da idade mínima para se aposentar, uma nação chama atenção por permitir que trabalhadores deixem o mercado mais cedo. Lá, é possível solicitar aposentadoria a partir dos 52 anos, uma regra que foge do padrão adotado pela maioria das economias.

A idade para se aposentar varia bastante ao redor do mundo. Cada país define suas regras com base em fatores como expectativa de vida, situação econômica e equilíbrio das contas públicas. O envelhecimento da população e a queda no número de nascimentos também influenciam essas decisões.

Com mais pessoas vivendo por mais tempo, os governos enfrentam o desafio de manter os sistemas de previdência funcionando de forma sustentável. Por isso, reformas têm sido frequentes.

Turquia permite aposentadoria mais cedo

A Turquia é um dos países que adotaram regras mais flexíveis no passado. Por lá, trabalhadores podem se aposentar a partir dos 52 anos. Essa política foi resultado de decisões tomadas há décadas, influenciadas por fatores sociais, econômicos e políticos.

Na época, permitir a saída antecipada de profissionais mais velhos ajudou a abrir vagas para os mais jovens. A medida estimulou a geração de empregos. No entanto, também trouxe consequências.

Impacto nas contas públicas

Com um número elevado de pessoas se aposentando cedo, o sistema de previdência passou a enfrentar forte pressão financeira. O pagamento de benefícios aumentou e os gastos cresceram de forma significativa.

Diante desse cenário, o governo turco vem discutindo mudanças. A intenção é elevar gradualmente a idade mínima para 65 anos, buscando maior equilíbrio nas contas.

Indonésia também altera regras

Outro exemplo é a Indonésia. A partir de janeiro de 2025, o país elevou a idade de aposentadoria de 57 para 59 anos. Mesmo com o aumento, ainda está entre as menores do mundo.

A mudança acompanha o aumento da expectativa de vida e ajustes nas regras da previdência. Permanecer mais tempo trabalhando também permite que as pessoas acumulem mais recursos antes de se aposentar.

Entre direito e responsabilidade

A aposentadoria representa um novo ciclo de vida. É o momento de descansar e aproveitar o tempo livre após anos de trabalho. No entanto, garantir esse direito exige planejamento e responsabilidade fiscal.

Ao permitir que adultos de 52 anos se aposentem, a Turquia mostra como decisões do passado ainda impactam o presente. O desafio agora é equilibrar o desejo de se aposentar mais cedo com a necessidade de manter o sistema sustentável.