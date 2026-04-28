O álbum oficial da Copa do Mundo 2026 será lançado no Brasil no dia 1º de maio, mas antes disso, já é possível garantir exemplares por meio da pré-venda no site da Panini, que facilita para quem quer sair na frente.

A partir do lançamento, o álbum e os pacotinhos estarão disponíveis em diferentes canais de venda. O principal ponto continua sendo o site oficial da Panini, mas também será possível encontrar em bancas de jornal, livrarias e supermercados espalhados pelo país.

Preços dos pacotinhos e do álbum

Cada pacotinho virá com 7 figurinhas e custará cerca de R$ 7,00, valor que pode variar um pouco dependendo do ponto de venda. Já o álbum terá diferentes versões: a mais simples, com capa mole, custará aproximadamente R$ 24,90; para quem prefere algo mais resistente, a edição de capa dura será vendida por cerca de R$ 74,90; já as versões especiais de capa dura com acabamento diferenciado, em prata ou ouro, devem chegar a cerca de R$ 79,90.

Uma edição maior

O álbum da Copa deste ano chama atenção pelo tamanho, já que são 980 figurinhas ao todo, incluindo 68 especiais, distribuídas em um álbum com mais de 100 páginas. Isso acontece por causa da ampliação do número de seleções participantes da competição.