O vilarejo de Sonogno, no extremo sul da Suíça, preserva uma arquitetura com mais de 300 anos, servindo como um local para quem busca refúgio e silêncio. As construções locais são inteiramente feitas de pedras, apresentando paredes espessas projetadas para isolar o interior contra o frio extremo dos alpes do Valle Verzasca.

O elemento mais particular das construções são os telhados, compostos por placas de pedra sobrepostas manualmente e sustentadas por vigas de madeira. Essa técnica permite que as casa resistam ao peso das nevascas e à força dos ventos sem sofrer danos estruturais.

Origem de um dos pontos mais famosos

A Ponte dei Salti é um dos pontos mais famosos do local. Construída há mais de 400 anos sobre as águas do Rio Verzasca, a estrutura de arco duplo é feita de pedra. A ponte contrasta com a natureza selvagem ao redor, servindo como ponto de conexão para os pastores que cruzam o vale.

Atualmente, a dei Salti atrai curiosos pela clareza de suas águas, que, devido à ausência de sedimentos, permitem visualizar cada pedra no leito do rio.

Local que mantém a tradição

Devido à sua localização isolada, o vilarejo manteve viva a língua italiana e costumes antigos. Isso acontece porque, durante séculos, durante períodos pesado de neve, a comunidade ficava isolada por meses, forçando os moradores a desenvolverem um sistema de cooperação para a sobrevivência de todos.

Mesmo com os avanços da tecnologia, a vida no local ainda é ditada pelas estações e a rotina técnica e gastronômica se destaca por manter alguns pontos particulares, como o uso de fornos comunitário de pedra, a produção artesanal de queijos típicos, como Raclette e Alpkäse, e o consumo de polenta, base da dieta local há séculos.

Uma característica intrigante do vilarejo é o sistema de venda de produtos locais; lá, pequenas caixas de madeira são deixada próximas aos itens e o comprador deposita o valor correspondente sem a presença de um vendedor físico.

Lugares como o vilarejo de Sonogno nos ensinam sobre a resistência das tradições ao longo do tempo, servindo com destaque na diversidade cultural europeia.