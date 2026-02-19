Muitos contratos de aluguel no Brasil parecem simples à primeira vista, mas um dos maiores pegadinhas está justamente no reajuste anual do valor, que pode impactar bastante o seu orçamento se você não prestar atenção às regras.

O aumento do aluguel não é uma escolha livre do proprietário: ele deve respeitar o que está previsto em contrato, tanto em índice de correção quanto na periodicidade, normalmente uma vez a cada 12 meses, sob pena de ser considerado irregular.

O ponto que mais surpreende inquilinos (e até alguns proprietários) é a importância do índice de reajuste escolhido quando o contrato foi assinado. Muitos contratos usam IGP-M ou IPCA como referência, e cada um pode gerar reajustes bastante diferentes ao longo do tempo. É exatamente esse índice que vai determinar quanto o aluguel vai subir (ou até cair, em alguns casos).

Além disso, a Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) estabelece que o reajuste só pode ocorrer após 12 meses de contrato e não permite vincular o aluguel a fatores como salário mínimo ou dólar, nem aplicar um percentual maior do que o acumulado pelo índice pactuado. Se o locador tenta cobrar um aumento maior ou antes do prazo, o inquilino pode recusar o reajuste abusivo.

Por fim, especialistas recomendam que tanto inquilinos quanto proprietários conversem abertamente antes da data do reajuste e revisem o contrato com atenção. Uma comunicação clara pode evitar surpresas desagradáveis e até levar a uma negociação mais justa.

Reajuste exige atenção redobrada para evitar conflitos

O contrato é o principal instrumento de proteção para ambas as partes e deve detalhar com clareza qual índice será aplicado e em que momento o reajuste ocorrerá. Uma leitura atenta evita sustos no bolso e ajuda o inquilino a se planejar financeiramente, especialmente em períodos de inflação mais elevada.

Também é fundamental acompanhar a variação do índice escolhido ao longo do ano, já que ele pode oscilar bastante. Informação e diálogo são as melhores ferramentas para evitar conflitos e garantir que o reajuste seja aplicado de forma transparente e dentro da lei.