O Banco Inter comunicou uma mudança que deve impactar diretamente a rotina de quem utiliza conta digital na instituição. A partir desta terça-feira (24), clientes passam a contar com a possibilidade de realizar transferências via PIX dentro do próprio WhatsApp, sem necessidade de acessar o aplicativo principal do banco.

Pagamentos sem sair da conversa

A novidade permite que o usuário faça envios e pagamentos instantâneos por meio de um chat oficial da instituição no WhatsApp. O sistema funciona em formato conversacional e utiliza inteligência artificial para compreender comandos digitados ou até informações enviadas por imagem.

Na prática, o cliente informa o valor da transação e indica o destinatário durante a conversa. É possível utilizar chave PIX, QR Code ou contatos que já estejam salvos como favoritos no aplicativo do banco. Após o envio dos dados, o próprio sistema realiza checagens automáticas e, estando tudo correto, a transferência é concluída em poucos segundos.

Neste primeiro momento, o recurso está liberado para parte dos correntistas dos segmentos Win e Prime. O limite diário estabelecido para operações nessa modalidade é de R$ 200.

Regras de segurança seguem mantidas

De acordo com o Inter, a ferramenta opera com as mesmas camadas de proteção já adotadas no Super App. Isso inclui validação cadastral, análise do aparelho utilizado para acesso e verificação da situação da conta antes da conclusão da transação.

A instituição ressalta que todas as informações trafegam em ambiente protegido e são utilizadas exclusivamente para viabilizar a operação solicitada.

Novas funções a caminho

O banco também informou que pretende ampliar as possibilidades dentro do próprio chat. Entre os recursos previstos estão o PIX programado, pagamento utilizando limite de crédito e até reconhecimento de comandos por áudio.

A medida reforça a estratégia de integrar serviços financeiros a plataformas já utilizadas no dia a dia dos clientes, simplificando operações sem abrir mão da segurança.