A repercusão da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro não movimento apenas as arquibancadas e as mesas redondas pelo país afora. Isto porque uma polêmica e tanto no encontro entre Internacional e Corinthians, disputado no estádio Beira-Rio, chegou até ao Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de Alexandre de Moraes.

Famoso torcedor do clube paulista, o ministro da Suprema Corte expôs sua indignação com a penalidade máxima dada pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima na última quarta-feira (1ª). O Corinthians vencia a partida até os acréscimos, quando Carbonero aproveitou a oportunidade para empatar o confronto, que terminou em 1 a 1.

“Ontem, novamente, fomos (Corinthians) roubados à mão armada com a marcação de um pênalti aos 52 minutos (do segundo tempo). Um pênalti absurdo”, disse Alexandre de Moraes. O lance mencionado pelo ministro envolveu uma disputa de bola entre Cacá, zagueiro do Alvinegro, e Bruno Henrique, meio-campista do Colorado.

Após longa revisão no VAR e muita discussão, o juiz assinalou pênalti. Com apenas um ponto na bagagem, o Corinthians chegou aos 30 e ocupa apenas a 13ª colocação na tabela. O Vitória, equipe que hoje abre o temido Z4, tem 25 pontos conquistados.

