O goleiro Alisson Becker surpreendeu os torcedores ao aparecer vestindo novamente a camisa do Internacional, clube que o revelou para o futebol. A imagem foi publicada pelo próprio jogador em suas redes sociais e rapidamente chamou a atenção dos fãs, reacendendo a conexão emocional com o time gaúcho onde iniciou sua carreira.

Atualmente no Liverpool, o goleiro vive um período de recuperação após uma lesão muscular na coxa direita. O problema físico o afastou dos gramados nas últimas semanas e também o tirou de compromissos importantes, incluindo convocações recentes da Seleção Brasileira.

Mesmo fora de ação, Alisson fez questão de tranquilizar torcedores ao afirmar que não sofreu uma nova lesão e que já está em fase de tratamento, com expectativa de retorno até o fim de abril. Durante esse processo, o arqueiro tem realizado treinamentos em casa, mantendo a forma física enquanto segue as orientações médicas para recuperação completa.

A publicação com a camisa do Internacional simboliza não apenas nostalgia, mas também motivação neste momento delicado da carreira. Revelado pelo clube gaúcho antes de ganhar o mundo, Alisson mantém forte ligação com suas origens e demonstra que, mesmo distante dos gramados, segue focado em retornar ao mais alto nível para ajudar tanto o Liverpool quanto a Seleção Brasileira.

Lesão acende alerta e coloca presença na Copa em dúvida

A situação física do goleiro Alisson Becker passou a preocupar ainda mais nos bastidores da Seleção Brasileira. Isso porque o jogador deve permanecer afastado dos gramados até o fim da temporada europeia, justamente às vésperas da Copa do Mundo, o que levanta dúvidas sobre sua condição ideal para o torneio.

O problema muscular na coxa direita já o tirou de partidas importantes pelo Liverpool e também da última convocação da Seleção. Sem atuar desde março, o goleiro corre contra o tempo para recuperar ritmo de jogo antes da lista final, aumentando a pressão sobre sua recuperação e abrindo espaço para possíveis alternativas no elenco brasileiro.