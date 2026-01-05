Mudanças no salário mínimo costumam gerar expectativa entre trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais. Qualquer ajuste nesse valor impacta diretamente o orçamento das famílias e influencia o ritmo da economia logo nos primeiros meses do ano.

Com a definição antecipada do novo piso nacional, muitos brasileiros já começam a fazer contas e planejar despesas. A atualização do valor traz efeitos que vão além do salário em si e alcançam diferentes setores do dia a dia.

Novo valor do salário mínimo já foi definido para 2026

O Governo Federal já confirmou o valor do salário mínimo que entrará em vigor em 2026. Após meses de discussões e projeções, o piso nacional foi fixado em R$ 1.621, o que representa um aumento de R$ 103 em relação ao valor atual, que é de R$ 1.518.

O reajuste corresponde a uma alta de 6,79% e passa a valer a partir de janeiro. Esse aumento atinge diretamente milhões de brasileiros, incluindo trabalhadores formais, aposentados, pensionistas do INSS e pessoas que recebem benefícios vinculados ao salário mínimo.

O impacto não se limita à renda individual. O aumento tende a movimentar a economia, já que grande parte desse dinheiro extra é usada para despesas básicas, como alimentação, transporte, contas domésticas e serviços essenciais. Esse comportamento acelera a circulação de recursos, especialmente no comércio local.

Como é feito o cálculo e quais estados têm salário regional

A definição do salário mínimo segue regras estabelecidas em 2023 e leva em conta dois indicadores econômicos. O primeiro é o INPC acumulado em 12 meses até novembro do ano anterior, que mede a inflação sentida pelas famílias de menor renda. O segundo é o crescimento do PIB de dois anos antes.

Para manter o equilíbrio das contas públicas, existe um limite no cálculo. Mesmo com inflação e crescimento econômico, o reajuste total não pode ultrapassar 2,5 pontos percentuais acima da inflação. Esse teto foi criado para evitar que as despesas atreladas ao salário mínimo cresçam além do previsto no orçamento.

Além do piso nacional, alguns estados adotam o salário mínimo regional, com valores maiores, ajustados à realidade econômica local. Em 2025, os estados com salário regional são: