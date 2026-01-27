Com o encerramento da antiga Lei de Aluguéis, os contratos de locação passaram a adotar índices de inflação e outros indicadores econômicos para corrigir os valores. Diante desse cenário, entender como o reajuste é feito se tornou fundamental para evitar cobranças indevidas e garantir que o que está no contrato seja cumprido corretamente por proprietários e inquilinos.

Como funciona o reajuste do aluguel pela inflação

Quando o contrato prevê correção pela inflação, o aumento do aluguel leva em conta índices como o IPC, aplicados em períodos que podem ser trimestrais, quadrimestrais ou semestrais. O cálculo consiste na soma dos percentuais divulgados ao longo do intervalo definido e na aplicação desse acumulado sobre o valor atual do aluguel.

Para isso, é necessário identificar os índices mensais oficiais referentes ao período acordado. Em seguida, calcula-se a inflação acumulada, que será usada para atualizar o valor pago pelo inquilino a partir da data prevista no contrato.

O que muda no reajuste dos aluguéis em 2026 no Brasil

Em 2026, os contratos de locação no Brasil continuarão seguindo o índice estipulado no momento da assinatura. Na maioria dos casos, o reajuste ocorre uma vez por ano, na data de aniversário do contrato, com base na variação acumulada em 12 meses de indicadores como o IPCA ou o IGP-M.

A fórmula é simples: o valor vigente é multiplicado pelo percentual acumulado do índice escolhido. Assim, o novo aluguel reflete a inflação registrada no período anterior ao reajuste.

Índices mais usados e fatores que pesam no valor final

Cada contrato define qual indicador será utilizado, e isso influencia diretamente o reajuste. O IPCA, inflação oficial do país, costuma resultar em aumentos moderados. Já o IGP-M, tradicional no mercado imobiliário, pode apresentar variações negativas, situação em que o valor do aluguel geralmente é mantido, salvo previsão contratual de redução.

Além disso, a dinâmica do mercado imobiliário, a valorização de determinadas regiões e mudanças na legislação tributária também impactam negociações e novos contratos.

Como calcular o reajuste na prática

Para evitar dúvidas, o cálculo deve sempre respeitar o índice e o período estabelecidos em contrato. Por exemplo, em um aluguel de R$ 3.000 com reajuste trimestral pelo IPC e inflação acumulada de 6%, o aumento será de R$ 180, elevando o valor para R$ 3.180 a partir da data prevista.

Por que acompanhar o índice do seu contrato é essencial

Conhecer o indicador que rege o reajuste ajuda a evitar surpresas e possíveis abusos. Revisar o contrato, acompanhar os índices oficiais e buscar orientação especializada em caso de divergência são medidas importantes para manter o orçamento sob controle e garantir uma relação mais equilibrada entre locador e locatário.