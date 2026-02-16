Enquanto muitos países ainda discutem como estimular a permanência dos jovens na escola, a Suécia adotou uma estratégia direta: pagar alunos do ensino fundamental para que frequentem a escola e tenham bom desempenho.

O programa oferece até 187 dólares por mês a cada estudante, valor que pode ser sacado em bancos ou movimentado por meio de contas digitais vinculadas ao governo.

A iniciativa tem como foco aumentar a frequência escolar e fortalecer o engajamento acadêmico desde os primeiros anos da formação. Ao transformar o estudo em uma atividade recompensada financeiramente, o país busca reforçar a ideia de que a educação é um investimento com retorno coletivo e individual.

Impacto nas famílias e na autonomia dos alunos

Além dos efeitos pedagógicos, o valor pago mensalmente também traz reflexos econômicos. Para muitas famílias, o recurso pode complementar a renda doméstica ou ajudar a cobrir despesas relacionadas à educação. Já para os estudantes, o benefício funciona como uma introdução à independência financeira, estimulando noções básicas do uso consciente do dinheiro.

A medida adotada no país é diferente de modelos adotados em outros países, onde programas de transferência de renda à alunos costumam gerar debates políticos e questionamentos sobre eficácia.

Analistas apontam que políticas como essa tendem a aumentar o interesse dos jovens pelos estudos, ao juntar esforço e aprendizado à uma recompensa.