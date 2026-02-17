Um vendedor ambulante foi encaminhado às autoridades depois de realizar uma cobrança considerada abusiva contra dois turistas estrangeiros na região do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O caso ocorreu após a partida entre Fluminense e Botafogo, que terminou com vitória do Fluminense por 1 a 0. Pai e filho, de nacionalidade dinamarquesa, compraram duas latas de cerveja e efetuaram o pagamento no cartão de crédito. Mais tarde, ao conferirem o valor debitado, perceberam que haviam sido cobrados R$ 2,4 mil pela compra.

Abordagem e investigação

Após serem alertadas, equipes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro localizaram o suspeito nas proximidades do estádio. Agentes do Grupamento Tático Móvel realizaram a abordagem e apreenderam a máquina de cartão utilizada na transação.

Durante a checagem do equipamento, foram identificadas outras cobranças com valores elevados, o que levantou suspeitas adicionais.

Encaminhamento do caso

Os envolvidos foram levados ao Juizado Especial Criminal, onde a ocorrência foi registrada como estelionato. O caso seguirá para apuração das circunstâncias e eventual responsabilização do vendedor.

A situação serve de alerta para consumidores, especialmente turistas, reforçando a importância de conferir os valores antes de concluir pagamentos eletrônicos.