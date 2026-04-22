A trajetória de Ana Paula Renault no Big Brother Brasil é uma das mais marcantes da história do reality. Conhecida por sua personalidade forte, ela acabou sendo expulsa em sua primeira participação, ainda no BBB 16, o que interrompeu de forma abrupta o sonho de conquistar o prêmio milionário.

Anos depois, porém, a história ganhou um novo capítulo. Convidada para retornar ao programa na edição de 2026, agora no grupo de veteranos, Ana Paula voltou mais experiente e determinada a reescrever sua trajetória dentro da casa mais vigiada do país.

Durante o BBB 26, ela assumiu protagonismo desde os primeiros dias, se destacando em debates, posicionamentos e estratégias. A participante conquistou o público justamente por manter sua essência, mas com mais maturidade emocional, transformando antigos pontos polêmicos em força dentro do jogo.

O desfecho não poderia ser mais simbólico: Ana Paula saiu consagrada como campeã da temporada, com ampla votação popular. A vitória representou uma verdadeira virada de jogo, transformando uma expulsão no passado em uma das maiores histórias de superação do reality.

Campeã mais velha da história e vitória histórica no reality

A conquista de Ana Paula Renault no BBB 26 também entrou para a história por outro motivo importante: ela se tornou a participante mais velha a vencer o programa. Aos 44 anos, superou recordes anteriores e mostrou que experiência e maturidade podem ser decisivas dentro do jogo.

Além disso, sua vitória foi dominante, com mais de 75% dos votos na final, consolidando uma das maiores diferenças já registradas no reality. O resultado reforçou o favoritismo construído ao longo da temporada e marcou uma edição histórica, tanto pelo prêmio recorde quanto pelo retorno triunfal de uma ex-participante.