Programada para chegar ao fim no dia 21 de abril, a atual edição do programa Big Brother Brasil (BBB) já está entrando em sua reta final, o que deve elevar o número de Paredões para que os finalistas sejam definidos à tempo.

E para muitos brasileiros, o período definirá a data de saída da jornalista e apresentadora Ana Paula Renault, que segue liderando enquetes e parciais como a principal favorita a vencer o reality show.

E vale destacar que as chances de vitória da Veterana aumentaram consideravelmente depois que ela conseguiu escapar do nono Paredão, que resultou na eliminação de Breno Corã, pois comprovaram que ela ainda tem bastante força. Com isso, estimativas apontam que sua despedida só deve ocorrer na final do BBB.

Com quase um mês de programa ainda pela frente, reviravoltas ainda podem acontecer. No entanto, diante do desempenho expressivo de Ana Paula, é pouco provável que ela perca a liderança até o encerramento.

Ana Paula pode disputar final com rivais

Análises de diferentes portais também revelaram que, com o tempo, a Veterana pode acabar perdendo suas alianças na casa, uma vez que os nomes de alguns de seus rivais também aparecem em posições altas para disputar a final do programa.

Divulgada pela revista Exame, a mais recente parcial do Votalhada trouxe o modelo Jonas Sulzbach, com quem Ana Paula teve discussões calorosas nas últimas semanas, na segunda posição, acumulando cerca de 27,32% dos votos.

Já o terceiro favorito, ainda que com baixa porcentagem de votos, é o também veterano Alberto Cowboy, rival declarado da jornalista, que apesar de registrar cerca de 6,90% das intenções após uma queda acentuada de popularidade, ainda segue no pódio, superando com margem confortável os demais participantes.

Caso as previsões se concretizem, o BBB 26 tem tudo para se consagrar como uma edição histórica, marcada pelo quarto embate direto entre rivais dentro do programa.