A definição do calendário escolar costuma ser uma das informações mais aguardadas por famílias, estudantes e profissionais da educação. Saber quando o ano letivo começa ajuda no planejamento da rotina, na organização de viagens, na compra de materiais e até na preparação emocional para a volta às atividades escolares.

Para 2026, a rede estadual de São Paulo já tornou públicas as principais datas, trazendo previsibilidade para quem depende do sistema público de ensino. O cronograma estabelece não apenas o início das aulas, mas também recessos, períodos de avaliação e momentos reservados ao planejamento pedagógico.

Quando os alunos voltam às salas de aula em 2026

Na rede estadual paulista, as aulas regulares terão início no dia 3 de fevereiro de 2026. A data marca oficialmente a retomada das atividades para milhões de estudantes espalhados pelo estado. Antes disso, as escolas passam por dias dedicados à organização interna, com foco no preparo do ano letivo.

O encerramento das aulas está previsto para 12 de dezembro, garantindo o cumprimento dos 200 dias letivos obrigatórios definidos pela legislação educacional. Ao longo do ano, os alunos também terão um recesso no meio do calendário, programado entre 3 e 22 de julho.

Além das aulas em si, o planejamento escolar ocupa um papel importante no cronograma. Estão previstos dois períodos específicos para esse trabalho:

29, 30 e 31 de janeiro, antes do início das aulas

18, 21 e 22 de julho, durante o recesso do meio do ano

Esses momentos são usados para organização pedagógica, formação de professores e ajustes no planejamento das escolas.

Como o ano letivo será dividido e quais avaliações estão previstas

O calendário de 2026 está estruturado em quatro bimestres, o que permite acompanhar o desempenho dos estudantes ao longo do ano e organizar melhor avaliações e recuperações. A divisão ficou definida da seguinte forma:

primeiro bimestre: de 3 de fevereiro a 15 de abril

segundo bimestre: de 16 de abril a 2 de julho

terceiro bimestre: de 23 de julho a 30 de setembro

quarto bimestre: de 1º de outubro a 12 de dezembro

Os alunos que não alcançarem a média nos dois primeiros bimestres poderão participar das atividades de recuperação oferecidas pelas escolas. Uma nova avaliação para essa etapa está prevista entre os dias 6 e 8 de agosto. Já a recuperação final acontece nos últimos dias do ano letivo, entre 8 e 10 de dezembro.

O calendário também inclui importantes avaliações educacionais. Ao final dos três primeiros bimestres, será aplicada a Prova Paulista, que tem caráter diagnóstico. Já exames como o Provão Paulista, o Saresp e o Saeb estão programados para ocorrer entre outubro e dezembro.

Além disso, o ano letivo contará com a realização das segundas edições das Olimpíadas de Matemática e de Redação. As provas de matemática devem ocorrer de 5 a 9 de maio, enquanto as avaliações de redação estão previstas para os dias 20, 21 e entre 26 e 29 de agosto.