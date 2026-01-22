O começo de um novo ano letivo costuma ser cercado de expectativas e ajustes naturais. Em 2026, no entanto, esse período será ainda mais desafiador para parte da rede pública de ensino, especialmente no Ensino Fundamental. Mudanças já anunciadas devem alterar a organização das escolas e impactar diretamente estudantes, famílias e profissionais da educação.

Antes mesmo do retorno às salas de aula, o assunto tem mobilizado a comunidade escolar. Pais buscam informações para entender como ficará a rotina dos filhos, enquanto gestores tentam se adaptar a um novo desenho da rede. O cenário aponta para uma fase de transição que exigirá planejamento e diálogo.

Mudanças na organização do Ensino Fundamental

No Rio Grande do Sul, a principal transformação envolve a redistribuição das etapas do Ensino Fundamental entre as redes municipal e estadual. Em Porto Alegre, a prefeitura optou por não abrir turmas de 6º ano em dez escolas municipais. Com essa decisão, os estudantes que avançam para os Anos Finais passam a ser direcionados para unidades da rede estadual.

Paralelamente, ocorre um movimento inverso nos Anos Iniciais. Onze escolas estaduais deixaram de ofertar o 1º ano, iniciando um processo gradual de transferência das turmas do 1º ao 5º ano para a responsabilidade dos municípios. Essas escolas estaduais, por sua vez, passam a concentrar as turmas de 6º ano, seguindo diretrizes da Secretaria Estadual da Educação.

O início das aulas está marcado para 18 de fevereiro, o que reduz o tempo disponível para ajustes por parte das famílias. A reorganização faz parte de uma estratégia mais ampla de municipalização do Ensino Fundamental, cujo objetivo é redefinir atribuições entre Estado e municípios e otimizar a estrutura da rede pública.

Preocupações das famílias e resposta do poder público

Com a nova configuração, surgem questionamentos práticos. Pais demonstram receio quanto à distância entre residência e escola, às condições físicas das unidades que receberão mais alunos e ao atendimento de estudantes com deficiência. Também há dúvidas sobre a disponibilidade de professores para suprir a demanda.

Entidades representativas e sindicatos apontam que as mudanças foram comunicadas de forma acelerada, sem amplo debate. Já o governo estadual afirma que a transição será gradual e organizada, com foco na ampliação do ensino em tempo integral e na melhoria dos indicadores educacionais.