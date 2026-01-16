O Guarani anunciou, na manhã desta quarta-feira (14), a saída do técnico Matheus Costa. A decisão da diretoria veio após um começo abaixo do esperado no Campeonato Paulista, que acendeu o sinal de alerta no Brinco de Ouro da Princesa.

Início irregular no Paulistão pesa na decisão

A campanha do Bugre nas duas primeiras rodadas não agradou. Na estreia do estadual, a equipe ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Primavera, jogando em casa. Já na terça-feira (13), o desempenho voltou a decepcionar: derrota por 2 a 0 para o Novorizontino, fora de casa, pela segunda rodada da competição.

O treinador havia sido contratado ainda na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, com a missão de recolocar o Guarani na Série B. Apesar do esforço, o objetivo não foi alcançado. No total, Matheus Costa deixa o clube com um retrospecto de cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Elano assume de forma interina

Enquanto a diretoria busca um novo comandante, o Guarani terá Elano no comando técnico. Atualmente coordenador técnico do clube, o ex-jogador será o responsável por dirigir a equipe no próximo compromisso do estadual. O Bugre enfrenta o Santos no domingo (18), às 20h30, novamente no Brinco de Ouro.

Próximos compromissos do Bugre

Após duas rodadas disputadas, o Guarani ainda terá uma sequência pesada pela frente. Além do duelo contra o Santos, o time encara Velo Clube, Portuguesa, Ponte Preta, Botafogo-SP e Palmeiras nas rodadas seguintes, em jogos que serão decisivos para a recuperação na tabela.

Novo formato do Campeonato Paulista

A edição atual do Paulistão traz um modelo diferente, inspirado no sistema da Liga dos Campeões da Europa. As equipes foram distribuídas em potes, substituindo os antigos grupos fixos. Cada clube disputa oito partidas na primeira fase, sendo quatro como mandante e quatro como visitante.

O Guarani está no Pote C, ao lado de Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa. Ao longo da fase inicial, enfrenta adversários do próprio pote e também de níveis diferentes, definidos por sorteio. O formato busca equilíbrio técnico e maior variedade de confrontos no campeonato.