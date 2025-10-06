Em 2026, o início do Ano Novo Chinês será celebrado de forma diferente do calendário ocidental: a tradicional festa não ocorrerá em 1º de janeiro, mas sim em fevereiro, marcando a entrada no ano do Cavalo de Fogo segundo a astrologia chinesa. A data é definida pelo calendário lunar, o que faz com que a celebração varie a cada ano, trazendo costumes, rituais e festividades típicas da cultura chinesa.

O Ano Novo Chinês será comemorado em 17 de fevereiro, dando início a uma das festividades mais importantes da cultura chinesa, que se estende por cerca de 15 dias e culmina com o Festival das Lanternas. Durante esse período, é tradicional a reunião familiar, a preparação de pratos típicos, a limpeza das casas para afastar energias negativas e a troca de envelopes vermelhos com dinheiro.

Além disso, o signo do Cavalo de Fogo traz características simbólicas, como energia, coragem e determinação, influenciando as previsões para a economia, relacionamentos e saúde segundo a astrologia chinesa. A celebração também é marcada por desfiles, danças do dragão e do leão, que atraem milhares de turistas e reforçam a importância cultural e turística do evento.

Para os turistas e curiosos, participar das celebrações é uma chance única de vivenciar rituais tradicionais, experimentar a gastronomia típica e conhecer a riqueza artística das apresentações culturais, tornando o Ano Novo Chinês uma experiência memorável e simbólica.

Curiosidades sobre o Ano Novo Chinês

Data variável: É baseado no calendário lunar, então a data muda a cada ano, caindo entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro.

Duração da festa: A celebração dura cerca de 15 dias, terminando com o Festival das Lanternas.

Signos do zodíaco: Cada ano é representado por um animal do zodíaco chinês e um elemento, como fogo, água, terra, metal ou madeira. Em 2026, será o ano do Cavalo de Fogo.

Envelopes vermelhos (hongbao): Tradicionalmente, são dados para dar sorte e prosperidade, principalmente a crianças e jovens.

Limpeza e decoração: Antes do Ano Novo, as casas são limpas para afastar energias negativas, e portas e janelas são decoradas com papel vermelho e símbolos de boa sorte.

Alimentos simbólicos: Alguns pratos têm significados específicos, como peixe para prosperidade, bolinhos de massa para riqueza e frutas cítricas para sorte.

Desfiles e apresentações: Danças do dragão e do leão, fogos de artifício e lanternas coloridas são usados para espantar espíritos malignos e celebrar o ano que começa.