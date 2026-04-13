O mês de abril ainda reserva datas importantes para quem já está de olho nos próximos dias de descanso. O principal destaque é o feriado de Tiradentes, celebrado no dia 21 de abril, que neste ano cai em uma terça-feira. A data homenageia Joaquim José da Silva Xavier, um dos líderes da Inconfidência Mineira, e é considerada feriado nacional em todo o Brasil.

Por cair em uma terça, o feriado de Tiradentes pode render um descanso prolongado para muitos trabalhadores, especialmente aqueles que conseguem emendar a segunda-feira. Esse tipo de calendário costuma movimentar o turismo interno, com viagens curtas e aumento na procura por destinos próximos, além de impactar o funcionamento de serviços públicos e privados.

Além do feriado nacional, abril também conta com diversas datas comemorativas em nível municipal, que variam de acordo com a cidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, o dia de São Jorge, celebrado em 23 de abril, é feriado oficial. Já em Salvador, há celebrações locais que também podem impactar o calendário de funcionamento em determinadas regiões.

Outras cidades brasileiras também possuem feriados próprios neste mês, geralmente ligados a datas religiosas ou aniversários municipais. Em Brasília, por exemplo, o aniversário da capital é comemorado em 21 de abril, coincidindo com Tiradentes, o que reforça ainda mais a importância da data.

Outros feriados nacionais ainda movimentam o calendário

Além do feriado de Tiradentes, o calendário de 2026 ainda conta com outras datas importantes ao longo do ano. Entre os próximos destaques estão o Dia do Trabalho, em 1º de maio, que cairá em uma sexta-feira, e o Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro.

Mais para o final de ano, datas como o Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, e o Finados, em 2 de novembro, também devem impactar a rotina dos brasileiros. Outro destaque é o Natal, celebrado em 25 de dezembro, além do Proclamação da República, em 15 de novembro.