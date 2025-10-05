O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou mais uma ação para acelerar a liberação de benefícios em todo o país. Nesta sexta-feira (3), a autarquia informou que Belém, no Pará, receberá um mutirão neste sábado (4), com foco em perícias médicas e avaliações sociais ligadas ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com o órgão, serão disponibilizadas 150 vagas para perícia médica e outras 200 para avaliação social. A iniciativa deve alcançar mais de 300 pessoas da região, que aguardam por atendimento para ter acesso ao benefício.

Como será o atendimento

As atividades acontecerão na agência do bairro Marco, das 7h às 17h. O atendimento, no entanto, será restrito a quem já tiver realizado agendamento prévio pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

O objetivo, segundo a Previdência Social, é reduzir o tempo de espera desses serviços, permitindo que os cidadãos tenham mais rapidamente acesso ao pagamento do benefício — seja o BPC ou outro auxílio administrado pelo INSS.

Documentos necessários

Para garantir o atendimento, os beneficiários devem apresentar a documentação correta. Quem for passar por perícia médica precisa levar identidade com foto e laudos médicos atualizados. Já os convocados para a avaliação social devem apresentar comprovante de residência, comprovante de renda e documentos que registrem despesas do grupo familiar, que podem ser considerados no cálculo do benefício.

Quem tem direito ao BPC

O BPC assegura um salário mínimo mensal a idosos a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência que comprovem situação de vulnerabilidade social. Diferente de outros auxílios, esse benefício não inclui 13º salário. O valor pago acompanha o salário mínimo vigente no Brasil, sendo ajustado sempre que há atualização oficial.

Com a ação, o INSS busca acelerar a concessão dos benefícios e diminuir filas de espera, aproximando os segurados do acesso a um direito essencial.