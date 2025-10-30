Desde o período colonial, a ideia de transferir a capital brasileira para o interior sempre esteve presente nos planos das autoridades. O objetivo era estratégico: proteger o centro do poder de possíveis invasões estrangeiras e garantir uma administração mais centralizada. Entre as candidatas a sediar o governo, uma vila mineira se destacou — Vila Rica, atual Ouro Preto.

Vila Rica, o coração do ouro

Fundada oficialmente em 1711, Vila Rica surgiu da união de diversos arraiais de garimpo que prosperaram durante o Ciclo do Ouro. Com o tempo, tornou-se a primeira vila de Minas Gerais e um dos principais polos econômicos do país. Suas ladeiras movimentadas e casarões imponentes abrigavam comerciantes, artistas e autoridades, refletindo o luxo e a influência que a mineração proporcionava à região.

Durante o século XVIII, a vila chegou a ser considerada o símbolo da riqueza e do poder colonial. Era lá que se concentravam decisões políticas e econômicas importantes, e por um período, foi cogitada como sede do governo português no Brasil, tamanha sua importância estratégica e geográfica.

O declínio após o brilho

A partir do século XIX, o esgotamento das minas de ouro iniciou um período de decadência. Com menos recursos e prestígio, Vila Rica perdeu espaço para outras regiões em expansão. Em 1720, a vila passou a se chamar Ouro Preto e, em 1823, foi elevada à categoria de Cidade Imperial, mantendo o título de capital da província de Minas Gerais por mais de cem anos.

Patrimônio histórico que resistiu ao tempo

Com a criação de Belo Horizonte, em 1897, Ouro Preto deixou de ser capital, e o sonho de um dia sediar o governo nacional ficou no passado. Hoje, a cidade é reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO e preserva parte essencial da memória brasileira. Suas igrejas barrocas, ruas de pedra e casarões coloniais mantêm viva a história de uma vila que quase se tornou o coração político do país — e que o tempo transformou em um dos maiores tesouros culturais do Brasil.