A Anvisa determinou a proibição de diversas canetas emagrecedoras no Brasil, incluindo produtos como Gluconex e Tirzedral, acendendo um alerta importante para quem busca alternativas rápidas de perda de peso. A decisão faz parte de uma série de ações recentes do órgão para combater a comercialização irregular desses medicamentos no país.

Segundo a agência, os produtos proibidos não possuem registro sanitário, o que significa que não passaram por avaliação de segurança, eficácia e qualidade. Mesmo assim, essas canetas vinham sendo vendidas livremente, principalmente pela internet e redes sociais, o que aumenta o risco para os consumidores.

A resolução da Anvisa é clara: fica proibida a fabricação, importação, distribuição, propaganda e uso desses itens em todo o território nacional. Em muitos casos, os medicamentos são produzidos por empresas desconhecidas, sem qualquer controle ou garantia sobre a composição, o que pode trazer sérios riscos à saúde.

Além disso, especialistas alertam que o uso dessas substâncias sem acompanhamento médico pode causar efeitos colaterais graves. Por isso, a recomendação é evitar qualquer produto sem aprovação oficial e buscar orientação profissional antes de iniciar tratamentos para emagrecimento.

Produtos ilegais e riscos à saúde preocupam autoridades

A proibição também está ligada ao aumento expressivo da venda de canetas emagrecedoras irregulares no Brasil, muitas vezes importadas de forma clandestina. A Anvisa identificou que esses produtos circulam sem controle, dificultando a rastreabilidade e colocando os usuários em situação de vulnerabilidade.

Além da falta de garantia sobre a procedência, há riscos reais à saúde, como uso de substâncias desconhecidas, dosagens incorretas e até falsificações. Diante desse cenário, o órgão reforça que medicamentos desse tipo só devem ser utilizados com prescrição médica e dentro das normas sanitárias vigentes.