O café faz parte do dia a dia de milhões de brasileiros e está presente em praticamente todos os lares do país. Por isso, qualquer alerta envolvendo a qualidade desse produto costuma chamar a atenção, principalmente quando envolve marcas conhecidas e amplamente consumidas.

Em meio a um mercado diverso e competitivo, a atuação dos órgãos de fiscalização é fundamental para garantir que o que chega à mesa do consumidor esteja dentro das normas. Em 2023, uma decisão oficial reacendeu o debate sobre segurança alimentar e levantou dúvidas sobre como funcionam essas proibições.

Anvisa suspendeu marca popular de café após identificar irregularidades

Em dezembro de 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a proibição da venda de produtos da marca Café Blends do Brasil, conhecida pela sigla CBD. A medida foi tomada após a identificação de ingredientes não autorizados em alguns produtos, além do uso de alegações terapêuticas consideradas irregulares para um alimento comum como o café.

Entre as substâncias encontradas estavam itens como mulungu, terpenos e maca peruana, que não têm autorização para uso nesse tipo de produto. A presença desses componentes, somada à forma como os cafés eram divulgados, levou a Anvisa a concluir que havia risco à saúde do consumidor.

A decisão resultou na suspensão de diversos produtos da marca, incluindo cafés moídos e em grãos, vendidos em kits sensoriais e embalagens individuais. Os lotes atingidos tinham datas de validade que iam até 2024, e a comercialização foi interrompida em todo o país.

Entre os produtos suspensos estavam:

Kits de café moído e em grãos para consumo em diferentes períodos do dia

Cafés aromatizados e descafeinados vendidos em caixas e sachês

Produtos identificados com o mesmo lote e fabricação

Como funciona a fiscalização do café e o que levou à proibição

A fiscalização do café no Brasil envolve mais de um órgão. Enquanto o Ministério da Agricultura acompanha a produção desde a lavoura até a indústria, a Anvisa atua diretamente sobre o produto pronto para consumo. Isso inclui a análise da rotulagem, dos ingredientes utilizados e dos riscos sanitários.

No caso da marca proibida em 2023, a Anvisa identificou descumprimento de regras básicas, como o uso de componentes não permitidos e informações que poderiam induzir o consumidor ao erro. Situações como essa costumam levar à retirada imediata do produto do mercado.

Entre os principais problemas que podem resultar na proibição de uma marca de café estão:

Uso de ingredientes sem autorização

Falta de licença sanitária

Rotulagem incompleta ou enganosa

Ausência de controle sobre os lotes

Condições inadequadas de fabricação e armazenamento

A decisão da Anvisa também serve de alerta para o consumidor. Conferir rótulos, observar a procedência do produto e ficar atento a mudanças de sabor, cheiro ou aparência são cuidados importantes. Em caso de suspeita, a orientação é interromper o consumo e buscar informações junto aos órgãos oficiais ou ao fabricante.