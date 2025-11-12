A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, na última quinta-feira (6/11), a proibição e apreensão da escova progressiva Trycee Professional HD. Fabricado por uma empresa desconhecida, o produto não possui registro na categoria de cosméticos, o que o torna ilegal para produção, comercialização, distribuição, divulgação ou uso no Brasil.

A decisão foi tomada após a identificação de irregularidades que colocam em risco a segurança dos consumidores. Segundo a Anvisa, o registro é obrigatório justamente para assegurar que o produto tenha passado por testes de qualidade e não represente perigo à saúde, especialmente em cosméticos aplicados diretamente no couro cabeludo.

A Anvisa também determinou a apreensão da pastilha efervescente multifuncional Washing Machine, usada para limpeza de máquinas de lavar roupas. Assim como a escova progressiva, o produto é fabricado por uma empresa desconhecida e não possui registro sanitário, o que torna sua fabricação e comercialização proibidas no país.

A agência reforçou que somente produtos com registro válido podem ser comercializados no Brasil e orientou os consumidores a sempre verificarem se há número de processo ou autorização da Anvisa na embalagem. Situações de suspeita de irregularidades devem ser comunicadas pelos canais oficiais da agência ou pelas vigilâncias sanitárias locais.

O que é e qual o papel da Anvisa?

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão do governo federal responsável por proteger e promover a saúde da população por meio da regulamentação, fiscalização e controle de produtos e serviços que possam afetar a saúde humana.

O papel da Anvisa inclui:

Registro e fiscalização de produtos – Como medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos de higiene, saneantes e equipamentos médicos, garantindo que atendam aos padrões de qualidade, segurança e eficácia.

Controle sanitário de serviços – Supervisão de hospitais, clínicas, laboratórios e indústrias que lidam com produtos e serviços relacionados à saúde.

Proteção do consumidor – Monitoramento de produtos irregulares ou perigosos, emitindo alertas, apreensões e proibições quando necessário.

Regulação e orientação – Criação de normas técnicas, regulamentações e orientações para empresas, profissionais e consumidores sobre boas práticas sanitárias.