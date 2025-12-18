O tradicional restaurante Tropicana, referência há mais de 30 anos em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, foi fechado no início de dezembro após ação do Exército, que alegou que o estabelecimento operava dentro de área militar.

Circularam nas redes sociais informações de que o espaço teria sido demolido, mas a gerência esclarece que não houve demolição, apenas o fechamento imediato, sem tempo para recurso judicial. Segundo a gerente operacional, Thalia Rodrigues, funcionários e representantes do restaurante foram retirados do local sem aviso prévio que permitisse contestar a decisão na Justiça.

“Existem processos antigos na Vara Estadual, e agora surgiu um processo na Vara Federal que fez com que a gente não tivesse tempo de conseguir uma liminar. Eles chegaram lá e fecharam tudo. Não houve demolição, mas fomos retirados sem ter mais onde trabalhar”, disse.

Em comunicado, o restaurante lamentou o ocorrido e destacou a importância histórica e ambiental de suas atividades para a região. O texto afirma que o Tropicana nasceu da história de Barra de Guaratiba, “construído com as mãos e a memória caiçara”, e reforça que, há três décadas, realiza ações como o plantio de mudas nativas, limpezas do manguezal e preservação da área.

O que disse o Exército sobre o caso

Procurado, o Exército informou que o Centro Tecnológico do Exército (CTEx) realizou na quarta-feira uma operação de reintegração de posse de uma área da União, localizada na Estrada Roberto Burle Marx, 130, em Guaratiba, Rio de Janeiro, sob sua responsabilidade.

“Trata-se de um estabelecimento comercial (Restaurante Tropicana) situado em área de proteção ambiental (Reserva de Guaratiba – RBG)”, afirmou a nota. Segundo a Força, a ação foi executada em estrito cumprimento de determinação judicial referente ao processo nº 5081517-93.2025.4.02.5101, que tramita na 30ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro desde 12 de agosto de 2025.