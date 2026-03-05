A seleção da Rússia segue afastada das principais competições do futebol internacional após decisão tomada por FIFA e UEFA em fevereiro de 2022. O banimento aconteceu logo após o início da Invasão da Ucrânia pela Rússia, que deu início a um conflito armado entre os dois países.

Com a medida, a equipe russa e também os clubes do país ficaram impedidos de disputar torneios oficiais organizados pelas duas entidades. Naquele momento, a Rússia ainda disputava as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo FIFA de 2022.

A seleção havia garantido vaga nos playoffs da competição, etapa decisiva para a classificação ao Mundial, mas acabou sendo excluída do torneio após a decisão das entidades do futebol. O último jogo oficial da equipe antes da punição foi uma derrota por 1 a 0 para a Croácia, em novembro de 2021.

Mesmo com o afastamento das competições oficiais, a equipe russa continua realizando partidas amistosas não reconhecidas pelas federações internacionais. Esses confrontos costumam acontecer contra seleções de menor expressão no cenário mundial, permitindo que o time mantenha alguma atividade enquanto permanece fora do circuito principal do futebol.

Em abril de 2025, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou esperar que a Rússia possa retornar ao futebol internacional em breve. Segundo ele, um eventual acordo de paz poderia abrir caminho para a reintegração da federação russa às competições. No entanto, com a guerra ainda em andamento e sem sinais claros de resolução, o retorno da seleção ao cenário mundial segue indefinido.

Retorno ao futebol internacional ainda depende do fim da guerra

Apesar das declarações otimistas do presidente da FIFA, Gianni Infantino, o retorno da Rússia às competições internacionais ainda depende diretamente de uma solução para o conflito com a Ucrânia. Desde o início da Invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a comunidade esportiva internacional tem adotado sanções contra o país.

Enquanto as negociações por paz avançam lentamente e os combates continuam, não há previsão concreta para que a seleção russa volte a disputar torneios oficiais como a Copa do Mundo FIFA ou a Eurocopa da UEFA. Assim, o futuro do futebol russo no cenário global permanece incerto, dependendo diretamente da evolução da situação geopolítica na região.