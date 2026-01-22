Enfim estreando seu time titular na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco da Gama, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo promoveu o adeus a uma promessa das suas categorias de base: o zagueiro Pedro Fachinetti. O jogador agora defenderá as cores do Atlético-MG e se despediu nas redes sociais.

“Obrigado Flamengo, sou eternamente grato a todos envolvidos. Chegou a hora de escrever uma nova história”, publicou o jovem. O acordo estabelece a divisão dos direitos econômicos entre os dois clubes, com o Rubro-Negro mantendo uma porcentagem do atleta para garantir possível retorno financeiro em uma futura negociação.

Aos 18 anos, o zagueiro já despertava grande expectativa na comissão técnica do Flamengo. Não por acaso, no fim de 2024, o clube firmou com o atleta seu primeiro contrato profissional, com validade até dezembro de 2027. Ciente do interesse de outras equipes, o Rubro-Negro também se resguardou ao estipular uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 314,4 milhões).

Pedro Fachinetti deixa o Flamengo após uma trajetória de destaque nas categorias de base. Em 2024, o defensor conquistou o Campeonato Carioca Sub-17 e a Recopa Sub-17. No Atlético-MG, a expectativa é que o jogador passe inicialmente por um período de formação e avaliação, com possibilidade de integração gradual ao elenco profissional.

Filipe Luís falou sobre renovação no Flamengo

Questionado sobre a renovação de contrato — anunciada apenas no dia 29 de dezembro após uma longa e desgastante negociação, marcada por divergências financeiras envolvendo sua comissão e pela discussão sobre a multa rescisória — Filipe Luís admitiu ter se sentido magoado com a repercussão do caso.

“Como falei ano passado, queria ficar e o Flamengo queria que eu ficasse. Pelo que entendi, a torcida também queria. O interesse estava aí. Não somos pessoas fáceis. Eu não sou uma pessoa fácil, o Bap não é, o Boto não é, e os empresários também não são. Isso leva tempo. Mas nesse processo todo, saiu da linha. O que eu escutei e li realmente me deixou muito triste”, disse.