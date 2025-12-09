O governo mexicano oficializou alterações no regime de pensões para servidores públicos federais. Com a mudança, mulheres poderão se aposentar aos 56 anos e homens aos 58, com uma implementação gradual que reduzirá a idade até 2034, chegando a 53 anos para mulheres e 55 anos para homens.

A nova regra vale para trabalhadores vinculados ao ISSSTE, conforme o artigo décimo transitório. Para se aposentarem antecipadamente, as mulheres devem comprovar 28 anos de contribuições, enquanto os homens precisam atingir 30 anos.

A medida possibilita que os servidores planejem melhor a aposentadoria e aproveitem mais anos de descanso ativo, enquanto moderniza o sistema de pensões e promove maior equidade de gênero, ao oferecer aposentadoria antecipada para mulheres em relação aos homens.

A antecipação da aposentadoria deve beneficiar aqueles com carreiras longas e contribuições consistentes, garantindo acesso precoce à pensão e maior segurança financeira. Além disso, a saída de trabalhadores mais experientes cria oportunidades no setor público, incentivando a renovação e a mobilidade no mercado de trabalho.

O decreto tem como objetivo responder às pressões de um sistema previdenciário afetado pelo envelhecimento da população, equilibrando os direitos dos trabalhadores com a sustentabilidade econômica do regime. A reforma beneficia milhares de servidores federais, proporcionando mais anos de descanso e marcando uma mudança histórica na política de aposentadoria do México.

Mudança histórica nas pensões e impacto para servidores

A alteração nas idades de aposentadoria representa um marco no sistema previdenciário mexicano, oferecendo maior planejamento e qualidade de vida para os servidores públicos federais. Ao reduzir gradualmente a idade de aposentadoria, especialmente para mulheres, o governo busca equilibrar equidade de gênero com sustentabilidade econômica.

Além dos benefícios individuais, a reforma promove renovação no setor público, liberando vagas e abrindo espaço para novas oportunidades de trabalho. A medida também responde aos desafios de um sistema pressionado pelo envelhecimento populacional, consolidando uma mudança significativa na política de pensões do país.