Neste ano, aposentados e pensionistas do INSS poderão contar com um reforço no orçamento: o pagamento antecipado do 13º salário. Embora o calendário oficial ainda não tenha sido confirmado, a experiência de anos anteriores sugere que os pagamentos comecem já em abril.
Como funciona a antecipação do 13º
Nos últimos anos, o Governo Federal tem adiantado a primeira parcela do 13º para abril, permitindo que os beneficiários aproveitem o valor em outros momentos do ano. A segunda parcela costuma ser paga em maio, seguindo um esquema semelhante ao de anos anteriores.
Essa antecipação não altera o valor do benefício, que continua sendo calculado de acordo com o valor do salário mínimo e proporcional ao tempo de recebimento do benefício.
Quem recebe e quem não recebe
Têm direito ao 13º:
- Aposentados do INSS
- Pensionistas por morte
- Beneficiários de auxílios temporários ou por acidente
Já o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) não inclui o pagamento da gratificação anual, pois se trata de benefício assistencial.
Consultando o calendário e evitando riscos
O jeito mais seguro de acompanhar as datas é pelo aplicativo ou site oficial do Meu INSS e pela Central 135. É importante não fornecer dados pessoais em mensagens ou links suspeitos, já que golpes costumam aumentar nessa época do ano.
Aproveitando o 13º com inteligência
Com atenção às datas e organização financeira, a antecipação do 13º salário pode ser importante para quitar dívidas, planejar gastos com saúde ou despesas básicas, ou até fazer uma pequena poupança.
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