Neste ano, aposentados e pensionistas do INSS poderão contar com um reforço no orçamento: o pagamento antecipado do 13º salário. Embora o calendário oficial ainda não tenha sido confirmado, a experiência de anos anteriores sugere que os pagamentos comecem já em abril.

Como funciona a antecipação do 13º

Nos últimos anos, o Governo Federal tem adiantado a primeira parcela do 13º para abril, permitindo que os beneficiários aproveitem o valor em outros momentos do ano. A segunda parcela costuma ser paga em maio, seguindo um esquema semelhante ao de anos anteriores.

Essa antecipação não altera o valor do benefício, que continua sendo calculado de acordo com o valor do salário mínimo e proporcional ao tempo de recebimento do benefício.

Quem recebe e quem não recebe

Têm direito ao 13º:

Aposentados do INSS

Pensionistas por morte

Beneficiários de auxílios temporários ou por acidente

Já o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) não inclui o pagamento da gratificação anual, pois se trata de benefício assistencial.

Consultando o calendário e evitando riscos

O jeito mais seguro de acompanhar as datas é pelo aplicativo ou site oficial do Meu INSS e pela Central 135. É importante não fornecer dados pessoais em mensagens ou links suspeitos, já que golpes costumam aumentar nessa época do ano.

Aproveitando o 13º com inteligência

Com atenção às datas e organização financeira, a antecipação do 13º salário pode ser importante para quitar dívidas, planejar gastos com saúde ou despesas básicas, ou até fazer uma pequena poupança.